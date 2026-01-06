Irak ordusunun kuruluş yıl dönümünde ABD'den Peşmerge güçlerine övgü

2 saat önce

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, Peşmerge’nin ülkenin egemenliğini ve istikrarını korumadaki kritik rolünü takdirle karşıladıklarını belirtti.

Büyükelçilik, 6 Ocak 2026 Salı günü, Irak ordusunun kuruluşunun 105. yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yayımladı.

Washington yönetiminin Irak’ın ulusal güvenliğine olan bağlılığının teyit edildiği yazılı açıklamada, terör örgütü DAİŞ’e karşı kazanılan tarihi zaferde hem federal güçlerin hem de Peşmerge’nin sergilediği koordinasyonun altını çizdi.

Açıklamada, "ABD, terörle mücadelede sergilenen üstün başarıları ve istikrarlı bir Irak’ın inşasına sunulan katkıları yüksek bir değerle takdir etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Irak halkının daha güvenli ve müreffeh bir geleceğe sahip olması için ABD’nin Irak güvenlik birimleriyle olan stratejik iş birliğini sürdürme konusundaki sarsılmaz taahhüdü bir kez daha vurgulandı.

Terör örgütü DAİŞ’in Irak'taki çöküşü, 2017 yılında Musul'un geri alınmasıyla zirveye ulaşan çok yıllı askeri ve siyasi bir süreçti. Bu tarihi gelişme, Ebubekir el-Bağdadi'nin 2014 yılında aynı şehirden ilan ettiği sözde "hilafete" son vermişti.

Aslen El-Kaide'nin bir kolu olan DAİŞ, 2014 yılında beklenmedik bir hızla Irak ve Suriye topraklarının büyük bir bölümünü kontrolü altına almıştı. Haziran 2014'te örgüt militanları, Irak ordusunun geri çekilmesinin ardından ülkenin ikinci büyük şehri olan Musul'u işgal etmiş, akabinde Tikrit şehri ile Anbar, Selahaddin, Kerkük ve Diyale vilayetlerinin geniş kesimlerini ele geçirmişti.