ABD'den "Türkiye'ye seyahat" uyarısı: Kürt illeri dahil 22 il "riskli" ilan edildi

19 dakika önce

ABD, Türkiye geneli için seyahat uyarı düzeyini değiştirmese de başta Kürt illeri olmak üzere güneydoğu bölgesindeki 22 şehir için risk seviyesini en üst basamak olan "Seyahat Etmeyin" düzeyine çıkardı.

ABD’nin Adana Konsolosluğunun sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada, Türkiye genelindeki risk göstergelerinin 2. seviye olan "İlave İhtiyat Gösterin" durumunda sabit kaldığı belirtildi.

Ancak bölgedeki güvenlik risklerinin artması üzerine, 9 Mart 2026 tarihi itibarıyla Adana Konsolosluğundaki acil görevi bulunmayan personel ve ailelerine "tedbir amaçlı" bölgeden ayrılma talimatı verildiği bildirildi.

Güncellenen seyahat rehberinde, Türkiye'nin güneydoğusundaki riskli bölgeler 4. seviye (Seyahat Etmeyin) kategorisine alındı.

ABD vatandaşlarının gitmemesi önerilen iller şu şekilde sıralandı:

Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Antep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kilis, Maraş, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Urfa, Şırnak, Tunceli ve Van.

Büyükelçilik açıklamasında, bu değişikliğin ABD'nin bölgedeki temsilcilik faaliyetlerindeki düzenlemeleri yansıtacak şekilde yapıldığı vurgulandı.

Bölgedeki güvenlik durumunun yakından takip edildiği ve vatandaşların kişisel güvenlik planlarını gözden geçirmeleri gerektiği de hatırlatıldı.