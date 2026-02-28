Irak Dışişleri Bakanlığından kritik güvenlik uyarısı

4 saat önce

Irak Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki temsilciliklerine vatandaşlarla doğrudan temas kurma talimatı verirken, tehlikeli bölgelerden uzak durulması çağrısında bulundu.

Bölgede ve dünyada tırmanan askeri gerilimler karşısında harekete geçen Irak Dışişleri Bakanlığı, çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşları için “acil” kodlu bir güvenlik uyarısı yayınladı.

Çatışma ve saldırıların yaşandığı bölgelerdeki tüm Irak vatandaşlarının azami derecede dikkatli ve teyakkuzda olmaları çağrısı yapıldı.

Vatandaşların, ilgili makamlar tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına tam olarak uymaları gerektiği vurgulanırken, güvenli bölgelerde kalmaları ve tehlikeli alanlardan kesinlikle uzak durmaları istendi.

Açıklamada, yurt dışındaki Iraklıların can güvenliğini korumanın bakanlığın en önemli önceliği olduğu belirtilirken, durumun diplomatik kanallar ve uluslararası temaslar yoluyla yakından izlenmeye devam edileceği kaydedildi.

Bu kapsamda Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, yurt dışındaki tüm büyükelçilik ve diplomatik misyonlara, Irak vatandaşlarıyla doğrudan ve sorumlu bir şekilde iletişim kurmaları talimatını verdi.

Bakan Hüseyin, vatandaşların güvenliği tam olarak sağlanana kadar her türlü desteğin verilmesi ve durumlarının yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.