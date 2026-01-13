Josh Harris: Kürdistan Bölgesi, ABD'nin güçlü ve önemli bir ortağı ve müttefikidir

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Josh Harris, ikili ilişkilerin gelişimi, Irak'taki genel durumu ele aldı.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (13 Ocak 2026 Salı) ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Josh Harris'i kabul etti.

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Gwendolyn Green'in de katıldığı görüşmede, Irak'taki genel durum, siyasi partiler arasında yeni bir kabine oluşturmak için yapılan görüşmeler ve ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ele alındı.

Her iki taraf da Kürdistan Bölgesi'nin anayasal ve federal yapısına saygı gösterilmesinin, bölgenin mali haklarının sağlanmasının ve federal hükümet tarafından bölgeye maaşların gönderilmeye devam edilmesinin geçen yılın kasım ve aralık aylık maaşları da dahil olmak üzere önemi konusunda mutabık kaldı.

Josh Harris, ABD'nin Kürdistan Bölgesi'ne, özellikle de hükümetin çeşitli sektörlerdeki reformlarına verdiği desteği yineleyerek, Kürdistan Bölgesi'nin, ABD'nin güçlü ve önemli bir ortağı ve müttefiki olduğunu vurguladı.

Başbakan Barzani ise devam eden iş birliği ve desteği için ABD'ye teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler ele alındı.