ABD, Başkan Barzani'nin Irak'taki siyasi sürecine katkılarnı takdir etti

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani, siyasi partiler arasında koordinasyonu sağlamak, tatmin edici bir sonuca ulaşmak ve güçlü bir federal hükümet kurmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına dair güvence verdi.

Mesud Barzani, 13 Ocak Salı günü Pirmam'da, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Josh Harris başkanlığındaki heyeti kabul etti.

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Gwendolyn Green'in de katıldığı görüşmede, Josh Harris, Başkan Barzani'ye ve Kürdistan halkına yeni yıl vesilesiyle tebriklerini iletti ve Parlamento seçimlerinin ardından Irak'taki siyasi süreç, Irak siyasi partileri arasındaki ilişkiler ve Irak'ta birleşik bir federal hükümet kurma çabaları hakkında bilgi verdi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, bölgedeki duruma ve Suriye'deki gerilimlere dikkat çekerek, Irak'taki siyasi süreci yeniden canlandırmak ve Suriye'deki gerilimleri azaltmak için gösterdiği çabalarından dolayı Başkan Barzani'yi övdü.

Başkan Barzani ise Cumhurbaşkanı Barzani, konuk heyeti karşıladı ve yeni yıllarını kutladı. Ayrıca, siyasi partiler arasında koordinasyonu sağlamak, tatmin edici bir sonuca ulaşmak ve güçlü bir federal hükümet kurmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına dair güvence verdi. Ayrıca, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunları gidermek için çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Suriye'deki durum ve genel olarak bölgedeki zorluklara ilişkin olarak, Başkanı Barzani, tüm sorunları şiddetten uzak, diyalog ve anlayış yoluyla barışçıl bir şekilde çözmek için ciddi çabalar göstereceğini yineledi.

Görüşmede ayrıca Kürdistan Bölgesi-ABD ilişkileri ve bu ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesine yönelik çabalar ele alındı.