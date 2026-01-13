Dürzilerin dini lideri: Suriye bölünmeye gidiyor

1 saat önce

Dürzilerin dini lideri Şeyh Hikmet el-Hicri, Suriye'nin geleceğiyle ilgili, "Suriye bölünmeye ve özerk, bağımsız bölgelerin oluşturulmasına doğru ilerliyor." dedi.

Şeyh Hikmet el-Hicri, İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'a verdiği özel bir röportajda Süveyda'da katliama uğradıkları sırada hiçbir Arap liderinin kendilerine yönelik katliamı kınamadığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Bizi destekleyen tek bir Arap ülkesi bile olmadı. Kurbanın değil, katilin yanında yer almayı seçtiler. Arap basını bizi Şeytan gibi gösterdi. Hiçbir Arap lideri katliamı kınamadı ve Türkiye önderliğindeki bazı ülkeler rejimi doğrudan destekledi."

Şam yönetimiyle hiçbir temaslarının olmadığını söyleyen Hicri, "Bu rejimle iş birliği yapan herkes, cihatçıların ülkeye girmesini kolaylaştıracaktır. Medya ve insan hakları örgütleri aracılığıyla uluslararası destek var. Biz, sadece özerklik değil, bağımsız bir Dürzi bölgesi de talep ediyoruz." dedi.

Kürt güçleriyle de stratejik bağlarının olduğunu ifade eden Dürzilerin dini lideri, "Suriye bölünmeye ve özerk, bağımsız bölgelerin oluşturulmasına doğru ilerliyor. Gelecek budur. Azınlıklar için daha iyi bir gelecek ve Orta Doğu genelinde bölgesel istikrar bu şekilde inşa edilecektir." sözlerini sarf etti.