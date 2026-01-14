DEM Parti Milletvekili: Halep'te savaş ile Türkiye'de barış bir arada yürümez

1 saat önce

DEM Parti Milletvekili Dîlan Ayan, parti olarak Kürt meselesinin çözümü için hazır olduklarını, ancak Halep'teki Kürt mahalleleri ile Rojava bölgelerine yönelik son saldırıların hükümetin samimiyetine gölge düşürdüğünü belirtirken, "barış ve savaş bir arada yürüyemez" vurgusu yaptı.

Kurdistan24’e konuşan DEM Parti Milletvekili Dîlan Ayan, "barış süreci" rapor yazım ekibinin çalışmaları hakkında bilgi verirken, DEM Parti olarak kapsamlı raporlarını komisyona sunduklarını ve temel taleplerini sıraladıklarını dile getirdi.

Dîlan Ayan, çözümün temelinin Kürt kimliğinin resmen tanınması ve anadilde eğitim hakkının güvence altına alınmasında yattığını belirtti. Bu çerçevede DEM Parti, hazırladığı raporda; kayyum atama politikasına derhal son verilmesini, Kürt halkının siyasi iradesine ve yerel seçim sonuçlarına saygı duyulmasını talep ediyor.

Söz konusu talep, ülkenin demokratikleşmesi ile halk ve devlet arasındaki güvenin yeniden tesisi için temel bir adım olarak görülüyor.

Öte yandan raporda köklü hukuki reformların gerekliliğine vurgu yapılarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması temel maddeler arasında sıralandı.

Ayan ayrıca, gerçekçi bir sürecin başarısı için Abdullah Öcalan'ın çözümün temel aktörü olarak kabul edilmesi ve kalıcı, onurlu bir barışın inşasında tarihi rolünü oynayabilmesi için kendisine uygun iletişim olanaklarının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin Suriye Kürtlerine yönelik politikasını sert bir dille eleştiren DEM Parti Milletvekili; Şeyh Maksud, Eşrefiye ve son olarak Deyr Hafir'deki saldırılara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türkiye içeride barıştan söz edip, Rojava ve Halep'te Kürtlere yönelik saldırıları destekleyemez. Bu yaklaşım, halkın sürece olan inancını kırıyor. Dört parçadaki Kürtlerin hakları birbirine bağlıdır. Rojava'da Kürt kanı döküldüğü sürece, Türkiye'de kalıcı bir barış zordur."

Dîlan Ayan konuşmasının sonunda, Türkiye'deki iktidara yüzeysel açıklamalar yerine pratik ve ciddi adımlar atması çağrısında bulundu.

Kürt halkının her yerde onurlu bir barış beklediğini belirten Ayan, bu barışın ancak tüm Kürtlerin haklarının tanınması ve siyasi iradelerine saygı gösterilmesiyle mümkün olacağını dile getirdi.