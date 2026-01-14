İHD İzmir Eş Başkanı Ali Aydın öldürüldü

1 saat önce

İnsan Hakları Derneğinin (İHD) İzmir Şube Eş Başkanı Avukat Ali Aydın, yürüyüş yaptığı güzergahta ölü bulundu.

Basında çıkan haberlere göre Ali Aydın, İzmir’in Çiğli ilçesinde sabah yürüyüşü yaptığı sırada uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Avukat Aydın'ın cansız bedeni, yürüyüş yaptığı güzergahta bulundu.

Öte yandan saldırgan M.D.E. polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişin bir açıklama yaparak, Çiğli ilçesinde 14 Ocak 2026 günü sabah saatlerinde Evka-2 bölgesinde dağlık alanda bir erkek şahsa ait cansız beden bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, “Olayın maktulünün A.A. (1957 doğumlu – emekli öğretmen, serbest avukat) olduğu belirlenmiştir. Konu ile ilgili başlatılan kapsamlı çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisinin M.D.E. (1996 doğumlu) olduğu tespit edilmiş ve şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanmıştır.” denildi.

Şüphelinin, olayla ilgili yapılan ilk görüşmede suçu işlediğini kabul ettiği, olayın uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi altında gerçekleştiğini beyan ettiği de vurgulandı.

Olayla ilgili adli tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.

İnsan Haklar Derneği, yaşananlar üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Çok üzgünüz...Geçmiş dönemlerde İHD İzmir Şubesi Eş Başkanlığı ve İHD Bölge Temsilciliği yapan arkadaşımız Avukat Ali Aydın bugün uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir.

Olay İHD üyesi avukat arkadaşlarımız ve İzmir Barosu tarafından takip edilmektedir. Olaya dair detaylar netleştirildikten sonra, gerekli bilgiler soruşturma gizliliği ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ailesine, yakınlarına ve insan hakları savunucularına başsağlığı diliyoruz."