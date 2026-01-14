Bulgaristan'da siyasi kriz derinleşiyor: İkinci hükümet kurma girişimi de başarısız

28 dakika önce

Bulgaristan'da Başbakan Rosen Jelyazkov hükümetinin istifasının ardından başlayan siyasi belirsizlik sürüyor. Parlamentonun ikinci en büyük grubu olan Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı, hükümet kurma görevini kabul etmeyerek iade etti.

Ülkede 11 Aralık 2025’te Başbakan Rosen Jelyazkov’un istifasıyla başlayan süreçte ikinci deneme de sonuçsuz kaldı. Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende PP-DB ittifakını temsilen hazır bulunan Parlamento Grubu Eş Başkanı Nadejda Yordanova, görevi alır almaz iade ettiklerini açıkladı.

Yordanova, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’e hitaben yaptığı konuşmada, "Prosedürü yerine getirmek üzere buradayız. Görev bana resmen tevdi edildi, ben de yetkiyi alır almaz yerine getirilmeden iade ediyorum." dedi.

Görevi iade etme gerekçelerini de açıklayan Yordanova, "İttifakımıza göre 51. Ulusal Mecliste reformcu bir çoğunluk oluşturmanın mümkün olmaması nedeniyle bu kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Hafta başında, Parlamentonun en büyük grubu olan GERB-SDS’nin başbakan adayı Rosen Jelyazkov da hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Radev’den teslim aldıktan hemen sonra iade etmişti.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, sürecin tıkanması üzerine siyasi parti liderlerine sorumluluk çağrısında bulundu.

Radev, "Önemli olan seçimlerin ne zaman yapılacağı değil, nasıl yapılacağıdır. Parti liderlerinden bana seçim tarihini söylemelerini değil, sorumluluk göstermelerini bekliyorum." diye konuştu.