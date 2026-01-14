Fransa Büyükelçisi, Suriye'deki gerilimi azaltması nedeniyle Başkan Barzani'yi övdü

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani ve Fransa'nın Bağdat Büyükelçisi Patrick Durel, siyasi süreç ile partilerin Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetlerini kurma çabalarını ele aldı.

Mesud Barzani, bugün (14 Ocak 2026 Çarşamba) Pirmam'da Fransa'nın Bağdat Büyükelçisi Patrick Durel'i kabul etti.

Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Yann Braem'in de hazır bulunduğu görüşmede, Fransız Büyükelçisi heyete Irak'taki siyasi durum, bölgesel gerilimler ve Suriye'deki durum hakkında bilgi verdi. Büyükelçi Durel, ayrıca Suriye'deki gerilimi azaltması nedeniyle Başkan Barzani'yi övdü.

Görüşmede ayrıca Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi süreç ile partilerin Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetlerini kurma çabaları ele alındı.

Görüşmenin bir diğer bölümünde ise Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi görüşüldü.