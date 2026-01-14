Irak Parlamentosu 15 Cumhurbaşkanı adayının ismini onayladı

55 dakika önce

Irak Parlamentosu Cumhurbaşkanlığı aday listesini açıkladı.

Parlamento Başkanlığından bugün (14 Ocak 2026 Çarşamba) yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığına aday toplam 15 şahıs yasal şartları karşıladı ve isimleri nihai listeye dahil edildi.

Onaylanan liste şu şekildedir:

1. Şiwan Hawez Feriq Namiq

2. Ahmed Abdullah Tofiq Ahmed

3. Hüseyin Taha Hasan Muhammed Sincari

4. Necmeddin Abdulkarim Heme Kerim Nasrallah

5. Aso Fareydun Ali

6. Saman Ali İsmail Şali

7. Sabah Salih Said

8. Abdullah Muhammed Ali Zahir

9. Abdullatif Muhammed Cemal Reşid Şeyh Muhammed

10. İkbal Abdullah Emin Hilewi

11. Nizar Muhammed Said Muhammed Kenci

12. Serdar Abdullah Mahmud Times

13. Fuad Muhammed Hüseyin Beg

14. Musenna Emin Nadir

15. Newzad Hadi Mewlud

Adayların isimlerinin incelenmesi süreci, sabıka kaydı ve eğitim nitelikleri gibi hususları dikkate alan özel bir komite tarafından yürütülmüştür.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 81 kişi özgeçmişini sunmuştu.

Irak’taki siyasi sistem, 2005 yılındaki ilk çok partili seçimden bu yana bileşenler arasındaki paylaşım esasına dayanmaktadır. Bu geleneğe göre en güçlü yürütme makamı olan Başbakanlık Şiilere, Parlamento Başkanlığı Sünnilere, daha çok sembolik ve temsil niteliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı makamı ise Kürtlere ayrılmıştır.

Yasal takvime göre ilk oturumunu 30 Aralık’ta gerçekleştiren Parlamento, 30 gün içinde üyelerinin üçte iki çoğunluğuyla yeni cumhurbaşkanını seçmek zorunda.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, Parlamentodaki en büyük grubun adayını hükümeti kurması için görevlendirmek üzere 15 günlük bir süreye sahip olacak. Görevlendirilen başbakan adayının ise kabinesini tamamlamak için 30 günlük süresi bulunuyor.

Ancak bu anayasal sürelere rağmen, taraflar arasındaki uzlaşmazlıklar ve siyasi atmosferin karmaşıklığı nedeniyle üst düzey makamların belirlenme süreci çoğu zaman öngörülen süreleri aşabiliyor.