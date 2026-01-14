ABD, Irak da dahil olmak üzere 75 ülkeye vize işlemlerini askıya aldı

2 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'In da aralarında bulunduğu 75 ülke için vize başvurularını dondurdu.

Bakanlık, bugün (14 Ocak 2026 Çarşamba) Irak, Rusya, Brezilya, Mısır, Tayland ve Nijerya dahil olmak üzere 75 ülkenin vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı.

Kararın 21 Ocak itibarıyla uygulanacağı belirtildi.

Fox News'un haberine göre Dışişleri Bakanlığı, ABD konsolosluklarına, kapsamlı bir inceleme ve denetim prosedürleri değerlendirmesi tamamlanana kadar, vize başvurularını reddetmeleri talimatını verdi.

Minnesota eyaletinde mali yardım programlarının kötüye kullanılmasıyla ilgili büyük bir dolandırıcılık davasının ortaya çıkmasının ardından Somali, ABD yetkilileri tarafından yoğun bir şekilde inceleme altına alındı.