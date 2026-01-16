Rusya Dışişleri Bakanlığı: Halep'e yapılan saldırı kabul edilemez

3 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rusya, Halep'in iki Kürt mahallesinde de sivil kayıplarına ilişkin haberlerden endişe duyuyor." dedi.

Mariya Zaharova, 15 Ocak 2026 Perşembe günü, Kurdistan24 muhabirinin Halep'le ilgili sorusuna verdiği cevapta, ülkesinin Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde sivil kayıplarına ilişkin haberlerden endişe duyduğunu söyledi. Sözcü Zaharova, Halep'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Halep'teki durumu yakından takip ettiklerini dile getiren Mariya Zaharova, Suriye Arap Ordusu ile Halep İç Güvenlik Güçleri arasında Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde askeri çatışmalar çıktı. Elbette bu saldırı kabul edilemez." dedi.

Suriye'de barış ve istikrarın ancak kapsamlı müzakereler yoluyla sağlanabileceğine dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, böylece Suriye'deki tüm dini ve etnik grupların haklarının tam olarak korunup güvence altına alınacağını vurguladı.