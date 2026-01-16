Adam Smith: Kürtlere yönelik tehditlere göz yummamalıyız

2 saat önce

ABD Kongre Üyesi Adam Smith, "Kürtler ABD'nin Orta Doğu'daki en iyi müttefikidir." dedi.

Adam Smith, Kurdistan24'e verdiği demeçte, Rojava Kürtlerinin kurduğu özerklik yönetiminin korunmasının ABD için de önemli olduğunu belitti.

ABD'nin Rojava Kürtlerini koruması ve desteklemesinin çok önemli olduğunu söyleyen Smith, "Kürtler Suriye'nin önemli bir parçası olmalıdır." ifadesini kullandı.

ABD Kongre Üyesi Adam Smith, Kürtlerin ABD'nin Orta Doğu'daki en iyi müttefiki olduğunu vurguladı.

Kürtlerin birkaç yandan tehdit altında olduğu uyarısında bulunan Smith, "ABD, bu tehditlere göz yummamalıdır." dedi.