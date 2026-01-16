Barrack: Gerilimi düşürmek için gece gündüz çalışıyoruz

2 saat önce

ABD Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye’de tüm taraflarla yakın temas halinde olduğunu ve gerilimi düşürmek için gece gündüz çalıştığını bildirdi.

Barrack, 16 Ocak 2026 Cuma günü, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “entegrasyon” görüşmelerine yeniden dönülmesini sağlamaya çalıştığını belirtti.

"Gerilimi düşürmek için gece gündüz" çalıştıklarını belirten Tom Barrack, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Amerika Birleşik Devletleri, Suriye’deki tüm taraflarla yakın temasını sürdürüyor. Gerilimi düşürmek, tırmanmayı önlemek ve Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki entegrasyon görüşmelerine yeniden dönülmesini sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz."