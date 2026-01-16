Şexmus Ahmed: SDG'ye saldıranlar DAİŞ'in ideolojisini taşıyor

3 saat önce

Demokratik Özerk Yönetimi Mülteci İşleri Ofisi Eş Başkanı Şexmus Ahmed, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) saldıranların DAİŞ'in aynı aşırılıkçı ideolojisini taşıdığını ve demokrasiye inanmadığını söyledi.

Kurdistank24'e konuk olan Şexmus Ahmed, terör örgütü DAİŞ'in yeniden canlanmasının tehlikelerine dikkat çekerek, "DAİŞ'in tehdidi sadece Suriye ve Rojava için değil, Irak ve Kürdistan Bölgesi için de geçerlidir; çünkü bu gruplar DAİŞ'in aynı strateji ve yöntemlerini kullanmaktadır." dedi.

SDG'ye saldıranların DAİŞ'in aynı aşırılıkçı ideolojisini taşıdığına işaret eden Ahmed, "Onlar Suriye'de sadece aşırılık yanlılarının iktidarda olmasını istiyorlar ve birlikte yaşama ve demokrasiye inanmıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Şexmus Ahmed, şu anda Suriye'nin kuzey ve doğusundaki hapishanelerde yaklaşık 10 bin DAİŞ üyesinin bulunduğunu söyleyerek, "Bunlar yıllardır kaçmak için fırsat arıyorlar ve elbette hapisten çıkmaları tüm bölge için ciddi bir tehdit oluşturacaktır." dedi.

Ahmed ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD'nin durumun ayrıntılarının ve bölgenin karşı karşıya olduğu tehditlerin farkında olduğunu ifade etti.