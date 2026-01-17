ABD, Irak'a 110 milyon dolarlık askeri iletişim sistemi satışını onayladı

1 saat önce

ABD yönetimi, Irak ordusunun askeri iletişim altyapısını modernleştirmek ve genişletmek amacıyla 110 milyon dolar değerindeki askeri teçhizat satışına onay verdi.

Defense Post’un 17 Ocak 2026 Cumartesi günü aktardığı bilgilere göre söz konusu paket; Irak’ın askeri uydu iletişim ağını güçlendirecek yer istasyonları, modemler, yedek parçalar ve uzun vadeli teknik destek hizmetlerini kapsıyor.

Washington yönetimi, daha önce de benzer bir mutabakat kapsamında Bağdat'a 46 milyon dolarlık teknik ekipman tedarik etmişti. Yeni onaylanan bu satış sözleşmesinin temel amacının, Irak askeri kurumları arasında "yüksek gizlilik derecesine sahip" veri akışını güvence altına almak ve ordunun stratejik haberleşme kapasitesini artırmak olduğu belirtildi.

Anlaşma kapsamında ana yüklenici firma olarak Maryland merkezli "Network Innovations" şirketi belirlendi. Satış paketi yalnızca donanım tedarikini değil, aynı zamanda kapsamlı bir lojistik ve eğitim desteğini de içeriyor.

Bu çerçevede, ABD hükümeti yetkilileri ve yüklenici firma ekiplerinin, Irak sahasında beş yıl süreyle mühendislik desteği sağlaması ve personel eğitimi vermesi öngörülüyor.

Bu satış onayı, Washington ile Bağdat arasında son iki yıldır ivme kazanan savunma iş birliğinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İki ülke arasındaki son dönem sözleşmeleri, ağırlıklı olarak Irak güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerinin sürdürülebilirliği, eğitimi ve denetimi üzerine yoğunlaşıyor.