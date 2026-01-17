Mazlum Abdi ve Tom Barrack Erbil'e ulaştı

53 dakika önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere başkent Erbil'e ulaştı.

Kurdistan24 muhabiri Hoşmand Sakıq’a konuşan bir kaynak, Mazlum Abdi ve Tom Barrack’ın Erbil'de bir araya gelerek kritik bir toplantı gerçekleştireceğini doğruladı.

Görüşmenin ana gündem maddelerini; SDG ile Suriye Hükümeti arasında imzalanan 10 Mart 2025 tarihli mutabakatın geleceği, Halep’in Kürt mahallelerinde son dönemde yaşanan çatışmalar ve bölgedeki diğer stratejik konuların oluşturması bekleniyor.

Bu kritik zirve, SDG ile Suriye ordusu arasında tırmanan gerilimin gölgesinde gerçekleşiyor. Özellikle Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde meydana gelen şiddetli çatışmalar, çok sayıda Kürt sivilin hayatını kaybetmesine ve binlerce kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Söz konusu çatışmalar, geçtiğimiz yıl Mazlum Abdi ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa arasında imzalanan ve Özerk Yönetim kurumlarının Suriye devlet yapısına entegrasyonunu öngören "10 Mart Mutabakatı"nı tehlikeye sokmuş durumda.

Kaynaklar, Erbil'deki bu toplantının ABD'nin tansiyonu düşürme ve bölgesel istikrarı koruma yönündeki diplomatik girişimlerinin bir parçası olduğunu vurguluyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Demokratik Suriye Meclisi (MSD) ABD Temsilcisi Sinem Muhammed ise Washington'ın sessizliğini bozduğunu ve Şam yönetimine yönelik tutumunda değişikliğe gittiğini ifade etti.