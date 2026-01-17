Suriye'de tarihi adım: Kürtçe resmi müfredata dahil edildi

7 dakika önce

Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, 2026 yılına ait 13 sayılı Ulusal Kararname uyarınca, Kürtçenin ülkedeki devlet okullarının müfredatına resmen dahil edildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin yayınladığı bildiride Bakan Turko, 2026 yılına ait 13 sayılı Ulusal Kararname uyarınca, Kürtçenin ülkedeki devlet okullarının müfredatına resmen dahil edildiğini belirterek, kararın "birlikte yaşam" ilkesi üzerine kurulu Suriye medeniyet kimliğini teyit ettiğini vurguladı.

Turko açıklamasında, "Kürtçe eğitiminin onaylanması, Kürt vatandaşların kültürel haklarının Suriye ulusunun ayrılmaz bir parçası olarak tescillenmesi yolunda atılmış ileri bir adımdır. Bu durum, devletin ayrım gözetmeksizin herkese eğitim hakkı sağlama taahhüdünün bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanlığı ise kararın hayata geçirilmesi için gerekli yönetmeliklerin hazırlanmasına ivedilikle başlandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında eğitim sürecinin, diller arası dengeyi gözeten akademik standartlar ve ulusal eğitim ilkeleri çerçevesinde yürütüleceği de kaydedildi.

Bakan Turko’nun açıklamasının sonuç bölümünde, Suriye’deki okulların tüm toplumsal bileşenleri bir araya getiren bir çatı ve karşılıklı anlayış köprüsü işlevi göreceği ifade edilirken, kararın temel amacının; "kültürel çeşitliliğiyle gurur duyan, aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve halkın birliğine bağlı yeni bir nesil yetiştirmek" olduğu bildirildi.

Eğitim alanındaki bu reform, Suriye Devlet Başkanı tarafından dün (16 Ocak 2026 Cuma) yayımlanan ve Kürtlerin haklarına yönelik önemli düzenlemeler içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin hemen ardından geldi. Söz konusu kararname ile Kürtçe "ulusal bir dil" olarak tanınmış ve 1962 nüfus sayımı nedeniyle vatandaşlıktan çıkarılan Kürtlere vatandaşlık haklarının iade edilmesi kararlaştırılmıştı.