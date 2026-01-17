Başkan Barzani, Tom Barrack ile bölgesel gelişmeleri masaya yatıracak

4 saat önce

Başkan Mesud Barzani, başkent Erbil’e ziyarette bulunan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Suriye’deki durum ve bölgedeki son gelişmeleri görüşecek.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 17 Ocak 2026 Cumartesi sabahı (bugün) Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil'e ulaştı.

Edindiğimiz bilgilere göre Başkan Barzani’nin bugün, Tom Barrack ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Kritik görüşmede; SDG ile Suriye Hükümeti arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı'nın akıbeti, Suriye’deki mevcut durum ve bölgedeki son gelişmelerin kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

Bu yüz yüze görüşme, 9 Ocak 2026 Cuma akşamı Başkan Barzani ile ABD Başkanı Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack arasında gerçekleşen telefon diplomasisinin devamı niteliğinde. Söz konusu telefon görüşmesinde taraflar, Suriye başta olmak üzere bölgesel siyasi tabloyu değerlendirmiş, sorunların çözümü noktasında koordinasyon ve diyaloğun önemine vurgu yapmıştı.

Görüşmede ayrıca, Kürt güçleri ile Suriye Hükümeti arasındaki gerilimin sonlandırılması ve çatışma bölgelerinde durumun normalleşmesi için azami gayret gösterilmesi gerektiği belirtilmişti. Taraflar, insani ve güvenlik krizinin derinleşmesini önlemek adına Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın tesisi için ciddi adımlar atılması konusunda mutabık kalmıştı.

Beşar Esad rejiminin Aralık 2024’te devrilmesinin ardından Başkan Barzani, Rojava'daki Kürt halkının hak ve kazanımlarını güvence altına almak amacıyla bir dizi stratejik diplomatik girişimde bulunmuştu.

Bu süreçte SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi de sık sık Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret ederek Kürdistan siyasi liderliği ile temaslarını sürdürmüştü.