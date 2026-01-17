Özerk Yönetim: Geçici kararnameler hakların teminatı olamaz

3 saat önce

Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi, geçici kararnamelerin Kürtlerin haklarının korunması noktasında kalıcı bir güvence oluşturamayacağını bildirdi.

Özerk Yönetimi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa tarafından yayımlanan ve Kürt halkının haklarına ilişkin düzenlemeler içeren kararnameye yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Yayınlanan bildiride, "Niyeti ne kadar iyi olursa olsun, kapsamlı bir anayasal çerçevenin parçası olmadığı sürece hiçbir kararname, Suriye'deki bileşenlerin haklarının korunması için gerçek bir teminat teşkil edemez." ifadelerine yer verildi.

Özerk Yönetim, hakların ancak tüm bileşenlerin iradesini yansıtan kalıcı bir anayasa ile güvence altına alınabileceğini vurguladı.

Şaraa'nın imzaladığı kararnameye ilişkin değerlendirmede bulunan Özerk Yönetim, bu girişimin "bir ilk adım olarak görülebileceğini, ancak meşru hakları uğruna büyük bedeller ödeyen Suriye halkının talep ve beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu" belirtti.

Bildirinin devamında "Toplumsal Sözleşme"ye atıfta bulunularak, tüm din ve etnik bileşenlerin haklarını koruyan çoğulcu ve demokratik bir anayasanın hazırlanması gerektiği ifade edildi.

Özerk Yönetim açıklamasını, çözüm adresini işaret ederek şu sözlerle noktaladı:

"Suriye'de Kürt sorunu ile hak ve özgürlüklerin köklü çözümü; ancak gerçek ortaklık ve sosyal adalet zeminini oluşturan, merkezi olmayan demokratik bir anayasa ve kapsamlı bir ulusal diyalog yoluyla mümkündür."