Başkan Barzani, Mazlum Abdi ile görüşecek

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani’nin, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile bugün bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kurdistan24 Erbil muhabiri Hoşmand Sadıq, Başkan Barzani’nin bugün (17 Ocak 2026 Cumartesi) öğleden sonra Pirmam’da Mazlum Abdi ile bir araya geleceğini aktardı.

Kritik zirvenin gündeminde; SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı, Suriye’deki siyasi durum ve bölgedeki son gelişmelerin yer alması bekleniyor.

Edindiğimiz bilgilere göre Başkan Barzani, bugün öğleden önce de ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Mazlum Abdi ve Tom Barrack'ın sabah saatlerinde başkent Erbil'e ulaştığı belirtilmişti.

Haberin yayına hazırlandığı saate kadar, Barzani Ofisi'nden Tom Barrack ile yapılan görüşmenin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Beşşar Esad rejiminin Aralık 2024’te devrilmesinin ardından Başkan Barzani, Rojava'daki Kürt halkının haklarını ve kazanımlarını güvence altına almak amacıyla bir dizi stratejik adım atmıştı.

Başkan Barzani, uluslararası topluma ve bölge ülkelerine yönelik mesajlarında; Suriye'deki Kürt varlığının komşu ülkeler için bir tehdit oluşturmayacağı güvencesini verirken, eş zamanlı olarak Kürtlerin ulusal haklarının anayasal güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Barzani ve Abdi Arasındaki Önceki Temaslar

Rejimin çöküşünden bu yana Başkan Barzani, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi'yi Erbil'de birçok kez kabul etti.

Gerçekleşen bu görüşmelerde, Suriye'deki Kürt siyasi tarafların dış müdahaleden uzak durarak, kendi kaderlerini barışçıl yöntemlerle tayin etmeleri gerektiği hususu istikrarlı bir şekilde vurgulandı.

Başkan Barzani'nin Halep Diplomasisi

Suriye Arap Ordusunun geçtiğimiz günlerde Halep'in Kürt nüfuslu Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik düzenlediği, onlarca sivilin hayatını kaybetmesine ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine neden olan saldırıların ardından Başkan Barzani, gerilimi düşürmek için yoğun bir diplomasi trafiği başlattı.

Çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte Başkan Barzani, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Şam'dan "Eşit Vatandaşlık" Garantisi

Görüşmede Suriye Devlet Başkanı Şaraa, Başkan Barzani’ye "Kürtlerin Suriye halkının asli ve temel bir bileşeni olduğunu" ifade etti.

Şaraa ayrıca, "devletin, eşitlik temelinde ve ayrım gözetmeksizin, diğer tüm toplumsal bileşenlerle birlikte Kürtlerin de tüm ulusal, siyasi ve medeni haklarını güvence altına alma konusundaki tam taahhüdünü" yineledi.

ABD ile "Gerilimi Düşürme" Mutabakatı

Başkan Barzani ile Tom Barrack arasındaki görüşmede ise taraflar, Kürt güçleri ile Suriye Hükümeti arasındaki gerilimin sonlandırılması ve çatışma bölgelerinde durumun normalleşmesi için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, bölgedeki insani ve güvenlik durumunun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla Suriye'de güvenlik, istikrar ve barışın tesisi için somut adımlar atılmasının önemi vurgulandı.