Başkan Barzani, Mazlum Abdi ve Tom Barrack ile görüşecek

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani’nin, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ve ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Pirmam’da üçlü bir toplantı gerçekleştireceği bildirildi.

Kurdistan24 muhabirnin, sabah saatlerinde Erbil'e ulaşan Mazlum Abdi ve Tom Barrack'ın, bugün (17 Ocak 2026 Cumartesi) öğleden sonra Başkan Barzani ile bir araya geleceğini aktardı.

Gerçekleştirilecek üçlü toplantıda; SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanma süreci, Suriye’deki genel siyasi tablo ve son dönemde Halep’in Kürt mahallelerinde yaşanan çatışmalar başta olmak üzere bir dizi stratejik konunun kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Edindiğimiz bilgilere göre Başkan Barzani, bugün sabah saatlerinde başkent Erbil'e gelen Abdi ve Barrack ile ayrı ayrı görüşmeler de gerçekleştirdi.

Beşşar Esad rejiminin Aralık 2024’te devrilmesinin ardından Başkan Barzani, Rojava'daki Kürt halkının haklarını ve kazanımlarını güvence altına almak amacıyla önemli diplomatik ve stratejik adımlar atmıştı.

Başkan Barzani, uluslararası muhataplarına ve bölge ülkelerine verdiği mesajlarda; Suriye'deki Kürt varlığının komşular için bir tehdit unsuru olmayacağı teminatını verirken, Kürtlerin ulusal haklarının korunması gerektiği ilkesini de kararlılıkla vurgulamaya devam ediyor.