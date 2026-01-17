DEM Parti'den İmralı'ya yılın ilk ziyareti

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, İmralı cezaevinde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı Adası’nda gitti.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

Heyet, en son 2 Aralık 2025'te 11. kez İmralı Adası’na giderek Öcalan ile görüşmüştü.

Bugün gerçekleştirilen görüşme, 2026'nın ilk ziyareti olma özelliğini taşıyor.