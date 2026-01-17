SDG: Şam tanklarla saldırdı, bazı savaşçılar hayatını kaybetti

35 dakika önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Şam yönetimine bağlı güçlerin uluslararası mutabakata aykırı hareket ederek Rakka'nın batısındaki noktalarına ağır silahlar ve tanklarla saldırı düzenlediğini belirterek, saldırıda bazı SDG savaşçılarının hayatını kaybettiğini bildirdi.

SDG Basın Merkezi tarafından bugün (17 Ocak 2026 Cumartesi) yapılan açıklamada, "Debsi Afnan" bölgesinde sıcak çatışmaların yaşandığı aktarıldı.

Şam yönetiminin hamlesine tepki gösterilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu, haksız ve anlaşmaya aykırı bir saldırıdır. Zira varılan mutabakat uyarınca ateşkes yürürlükteydi ve güçlerimizin Dayr Hafir ile Meskene bölgelerinden çekilmesi için 48 saatlik bir süre tanınmıştı."

Açıklamada, Şam hükümetinin çekilme süresinin dolmasını beklemeden bölgeye askeri konvoy ve tanklar sevk ederek saldırıya geçtiği vurgulandı.

Yaşanan can kayıplarından mutabakatın gözlemcisi olan uluslararası tarafları sorumlu tutan SDG, durumun kontrolden çıkmasını önlemek ve Şam yönetiminin saldırılarını durdurmak için garantör ülkelere "acil müdahale" çağrısında bulunuldu.

Öte yandan SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, dün (16 Ocak 2026 Cuma) sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Halep'in doğusundaki sahadaki duruma ilişkin nihai bir karar aldıklarını ve güçlerini Fırat'ın doğusuna çekeceklerini duyurmuştu.

Abdi paylaşımında, "Dost ve arabulucu ülkelerin talebine yanıt olarak ve 10 Mart Anlaşması'nın maddelerinin uygulanmasına yönelik iyi niyetimizin bir göstergesi olarak güçlerimizi çekme kararı aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Mazlum Abdi'nin açıklamasının ardından, SDG unsurlarının çekilme süreci bugün (17 Ocak 2026) sabah saat 07:00 itibarıyla başlamıştı.