Dilşad Şehab: Kriz dolu bir bölgede Kürdistan çözümün parçası

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şehab, yeni Suriye'nin tüm bileşenlerin haklarının korunduğu; demokratik, çok uluslu ve çok dinli bir yapıda inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dilşad Şehab, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Erbil ziyareti hakkında K24’e değerlendirmelerde bulundu.

Şehab, Mazlum Abdi ve Tom Barrack'ın bugün (17 Ocak 2026 Cumartesi) Pirmam'da Başkan Mesud Barzani ile bir araya geldiğini hatırlatarak, heyetin bu akşam saatlerinde Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından kabul edileceğini de bildirdi.

Suriye'nin geleceğine dair vizyonlarını paylaşan Şehab, "Yeni Suriye'nin demokratik, çok uluslu, çok dinli ve çok mezhepli bir temelde inşa edilmesi ve herkesi kucaklaması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Kürdistan Bölgesi'nin bölgedeki rolüne dikkat çeken Sözcü, şu ifadeleri kullandı:

"Sorunlarla dolu bir coğrafyada, krizin değil çözümün bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bizim rolümüz kolaylaştırıcılık sağlamak ve tarafları bir araya getirmektir."

Başkan Mesud Barzani ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa arasında gerçekleşen telefon görüşmesine de değinen Şehab, bu temasın Suriye'deki krizin çözümüne yönelik diplomatik çabaların bir parçası olduğunu belirtti.

Şehab, Rojava'daki Kürtlerin durumuna ilişkin ise "Bizim için öncelikli ve önemli olan, Rojava'daki kardeşlerimizin haklarının güvence altına alınmasıdır." vurgusunu yaptı.

SDG Genel Komutanı Abdi ve ABD Temsilcisi Barrack, bu sabah saatlerinde Erbil'e ulaşmıştı.

Beşşar Esad rejiminin Aralık 2024’te devrilmesinin ardından Başkan Mesud Barzani, Rojava'daki Kürt halkının hak ve kazanımlarını korumak adına bir dizi stratejik adım attı.

Başkan Barzani, uluslararası topluma verdiği mesajlarda; Suriye'deki Kürt varlığının komşu ülkelere tehdit oluşturmayacağı güvencesini verirken, aynı zamanda Kürtlerin ulusal haklarının korunması gerekliliğinin altını çiziyor.