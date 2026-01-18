Mesrur Barzani ve Tom Barrack: Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarına saygı gösterilmeli

7 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sorunların barışçıl yollarla çözülmesinin ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarına saygı gösterilmesinin önemini vurguladı.

Mesrur Barzani, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü Pirmam'da Tom Barrack ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Gwendolyn Green'in de katıldığı görüşmede, bölgedeki genel durum ve Kürdistan Bölgesi, federal hükümet ve komşu ülkeler arasındaki ilişkiler ele alınırken, sorunların barışçıl yollarla çözülmesinin ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarına saygı gösterilmesinin önemi vurgulandı.