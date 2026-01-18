Başkan Barzani: Kürt halkının hakları Suriye'de güvence altına alınmalı

6 saat önce

Erbil'i ziyaret eden ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın selam ve saygılarını Başkan Mesud Barzani'ye iletti.

Başkan Barzani, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü, Pirmam'da ABD'nin Suriye Büyükelçisi Tom Barrack ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Mesrur Barzani'nin de katıldığı görüşmede Tom Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın selam ve saygılarını Başkan Barzani'ye iletti. Barrack, ayrıca Suriye'deki son olayların yatıştırılması ve barış sürecindeki rolünden dolayı Başkan Barzani'yi takdir etti.

Suriye'deki durum ve sahadaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, sorunların çözümü için diyalog, anlayış ve barışçıl yollara başvurmanın önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca Başkan Barzani, Suriyeli tarafların sorunlara çözüm bulmasına yardımından dolayı ABD'ye teşekkür etti ve Kürt halkının haklarının Suriye'nin geleceğinde güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.