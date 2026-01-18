Neçirvan Barzani ve Emmanuel Macron bölgedeki durumu görüştü

5 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'deki çatışmadan duydukları derin endişeyi dile getirerek, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasında 10 Mart'ta varılan anlaşmanın uygulanmasına desteklerini yineledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 17 Ocak 2026 Cumartesi günü telefonla Neçirvan Barzani'yi aradığı ve görüşmede Irak, Kürdistan Bölgesi ve Orta Doğu'daki durum, özellikle de Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Neçirvan Barzani ve Emmanuel Macron, Suriye'deki çatışmadan duydukları derin endişeyi dile getirerek, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

SDG ve Suriye Geçiş Hükümeti arasında 10 Mart'ta varılan anlaşmanın uygulanması için görüşmelerin yeniden başlatılmasına desteklerini ifade eden liderler, sivillerin korunmasının önemini vurguladı.

Bu bağlamda Macron, arabuluculuk rolü ve Suriye'deki durumu sakinleştirme ve daha fazla gerilimi önleme çabalarından folayı Neçirvan Barzani'yi takdir etti.

Neçirvan Barzani, Kürt halkının haklarının gelecekteki Suriye anayasasına dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bölgedeki gerilimleri ortadan kaldırmak ve istikrarı sağlamak için Cumhurbaşkanı Macron'un ve Fransa'nın rolü ve desteği için minnettarlığını dile getirdi.