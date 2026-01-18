Graham'dan Şam'a uyarı: Kürtlere ve SDG'ye saldırırsanız, yaptırımları yeniden uygularız

5 saat önce

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye Geçiş Hükümetini Kürtlere ve Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı askeri güç kullanmasının, Sezar yaptırımların "çok daha ağır" ve "yıkıcı" bir şekilde yeniden uygulanmasına yol açacağı konusunda uyardı.

Lindsey Graham, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü sosyal medyada platformu X hesabından yaptığı bir paylaşımda, Suriye Geçiş Hükümetinin ülkedeki Kürt bölgelerine saldırma olasılığı hakkındaki görüşünü açıkladı.

Graham'ın bu uyarısı, Suriye Arap Ordusu ile SDG arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmaların artmasıyla birlikte geldi.