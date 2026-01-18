Öcalan: Suriye'de yaşananlar barış sürecini baltalama girişimidir

3 saat önce

PKK lideri Abdullah Öcalan, Rojava’ya yönelik saldırıları, barış sürecini baltalama girişimi olarak nitelendirdi.

Dün (17 Ocak 2026 Cumartesi) Öcalan ile görüşen DEM heyetin ilk açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 Ocak 2026 tarihinde İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile yaklaşık iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede Sayın Öcalan, Barış ve Demokratik Toplum Sürecine bağlı olduğunu ve 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Bu çerçevede gerekli adımların atılarak, sürecin ilerletilmesinin önemine bir kez daha vurgu yaptı."

Görüşmede Suriye’de yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, "Çatışmalar ve artan gerilim nedeniyle son derece endişeli olduğunu belirten Sayın Öcalan, bu durumu Barış ve Demokratik Toplum Sürecini baltalama girişimi olarak değerlendirdi. Suriye’deki tüm sorunların ancak diyalog, müzakere ve ortak akılla çözülebileceğini ve çözülmesi gerektiğini ısrarla vurguladı." denildi.

Açıklamada, Öcalan'ın kendisinin de bu sorunun konuşularak çatışma zemininden çıkarılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu söylediği belirtilirken, "Bu konuda tüm aktörlerin ve tarafların üzerlerine düşen pozitif rolü oynamalarına ve özenle sorumlu davranmalarına dair çağrısını yineledi." sözleri kullanıldı.