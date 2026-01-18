Süveyda'da Suriye Arap Ordusunun saldırıları protesto edildi

4 saat önce

Süveyda şehrinde bulunan Karama Meydanı'nda toplanan onlarca kişi, Kürt halkının haklarına desteğini ifade etti ve Suriye Geçiş Hükümetine bağlı güçlerin Halep'in doğusundaki askeri operasyonlarını protesto etti.

Katılımcılar, Süveyda halkının Kürtlere olan dayanışmasını vurgulayan pankartlar açtı. Gösterilerde ayrıca Kürdistan, Dürzi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bayrakları taşındı.

Aktivist Süleyman Şeyh, Shafaq News'e yaptığı açıklamada, "Bugün burada Kürt halkının haklarına desteğimizi vurgulamak ve Kürtleri hedef alan askeri saldırıları reddetmek için toplandık." dedi.

Saldırılara karşı sessiz kalınmaması gerektiğini belirten Şeyh, "İhlallere sessiz kalmak, bunların herhangi bir Suriye topluluğuna karşı tekrarlanmasına izin verecektir." ifadesini kullandı.

Aktivist, askeri operasyonların derhal durdurulması ve tüm toplulukların haklarını güvence altına alan adil bir siyasi çözüm arayışı çağrısında bulunarak, Suriyeliler arasındaki dayanışmanın şiddetle mücadele etmenin tek yolu olduğunu vurguladı.