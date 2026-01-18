Özerk Yönetim genel seferberlik ilan etti

3 saat önce

Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi, Suriye Arap Ordusunun bölgeye yönelik saldırılarına karşı genel seferberlik ilan etti.

Özerk Yönetim tarafından bugün (18 Ocak 2026 Pazar) yapılan açıklamada, Şam Geçiş Hükümetine bağlı gruparın bölgeye yönelik saldırıları kınandı.

Grupların dün sabahtan beri güçlerine birçok yönden saldırarak, anlaşmayı ihlal ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Barışçıl çözümler bulma çabalarına ve bazı bölgelerden çekilme yönündeki iyi niyet açıklamalarına rağmen, Şam savaşta ve askeri seçeneğe ısrar ediyor. Bu bağlamda, halkımızı hazırlıklı olmaya, öz savunma ilkesini benimsemeye, askeri güçlerinin etrafında kenetlenmeye, şehirlerini savunmaya ve onurlarını korumak için mücadeleye katılmaya çağırıyoruz."

Saldırıların amacının, kardeşliği ve dostluğu yok etmek olduğu ifade edilen açıklamada, "Aynı zamanda, Kuzey ve Doğu Suriye bileşenleri arasında anlaşmazlık ve şiddet yaymak, Suriye'nin özgün bileşenlerini hedef almak ve diğer bileşenlere tek tip bir yapı dayatmaktır." denildi.

Saldırılarına karşı genel seferberliğin ilan edildiği açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Halkımızı bu çağrıya yanıt vermeye ve QSD ile YPJ'yi desteklemeye çağırıyoruz.

Biz, özellikle gençler olarak, halkımızın tüm kesimlerini silahlarını kuşanmaya ve Cizir ve Kobanê bölgelerine yönelik olası saldırılara karşı durmaya çağırıyoruz. Varoluşsal bir savaşla karşı karşıya olduğumuzu bilmeliyiz. Devrimimizin kazanımlarını ve kimliğimizi korumak için tek bir seçenek var, o da devrimci halk direnişi.

Halkımızı güçlerinin etrafında kenetlenmeye, birlik olmaya ve acımasız saldırılara karşı hazırlıklı olmaya çağırıyoruz."