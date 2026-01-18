Başkan Barzani: Tüm taraflar istikrar için varılan önceki anlaşmalara geri dönmeli

5 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Suriye hükümet güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında devam eden çatışma ve gerginliklere ilişkin bir açıklama yaptı.

Bugün yayımladığı mesajında Başkan Barzani, tüm tarafların Suriye’deki sorunların çözümü ve istikrarın sağlanması amacıyla daha önce varılan anlaşmalara geri dönmesi temennisinde bulundu.

Başkan Barzani’nin mesajının tam metni şöyle:

“Suriye’de yaşanan son gelişmeler ve değişimler ışığında, sorunların çözümüne yönelik çabalar çerçevesinde; dün Başkan Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi, Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı ile önemli ve ortak bir toplantı gerçekleştirdik.

Suriye hükümet güçleri ile SDG arasında halihazırda devam eden savaş, kargaşa ve gerginliklerin bir an önce durdurulmasını ümit ediyoruz. Tüm tarafların, sorunların çözümü ve Suriyeli taraflar arasında istikrarın sağlanması amacıyla daha önce imzalanan anlaşmalara geri dönmelerini temenni ediyoruz.

Ayrıca, Suriye Devlet Başkanı’nın Kürtlerin haklarına ilişkin yayımladığı kararnameyi olumlu bir adım ve doğru yönde bir hareket olarak değerlendiriyoruz. Bu adımın, ilgili tarafların rızasıyla içeriğinin zenginleştirilmesine; Kürt halkının haklarının yasal ve anayasal çerçevede güvence altına alındığı bir zemine dönüşmesine vesile olmasını diliyoruz.”