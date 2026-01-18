Mazlum Abdi: Savaşı durdurma çabalarımıza rağmen saldırılar sürüyor

4 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa ile yaptığı telefon görüşmesinde çatışmaların durdurulmasını ele aldı.

Rojava Özerk Yönetimi'ne yakın medya kaynakları, bugün (18 Ocak 2026 Pazar) SDG Genel Komutanı Abdi'nin, Ahmed Şaraa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Aynı kaynaklara göre Abdi ve Şaraa, görüşmede çatışmaların durdurulması ve ateşkes ilan edilmesi konularını görüştü.

Öte yandan ANHA ajansına konuşan Mazlum Abdi, "Gerilimin tırmanmasını önlemek ve durumu sakinleştirmek için gösterdiğimiz tüm çaba ve girişimlere rağmen saldırılar halen devam etmektedir." dedi.

Abdi açıklamalarına şöyle devam etti:

"Halkımıza şunu söylüyoruz: Uluslararası tarafların desteğiyle savaşı durdurma ve sükuneti sağlama çabalarımız sürmektedir. Bu nedenle halkımızdan savaşçılarımızın etrafında kenetlenmelerini, morallerini ve inançlarını yüksek tutmalarını istiyoruz."

SDG geçtiğimiz günlerde ABD ve diğer bölge ülkelerinin talebi üzerine Deyr Hafir ve Meskene bölgelerinden çekilmesine rağmen, Suriye ordusunun kuzeydoğu Suriye bölgelerine yönelik saldırılarının devam ettiği bildirildi.

Suriye medyasına göre ordu güçleri, Deyrizor vilayetindeki bazı petrol sahalarını ve askeri noktaları kontrol altına aldı. Buna karşılık SDG tarafından yapılan açıklamada, Suriye ordusuna bağlı silahlı grupların Tişrin Barajı bölgesindeki üç ayrı saldırısının püskürtüldüğü ve ilerlemelerinin engellendiği belirtildi.