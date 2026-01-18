MSD yetkilisi: Rakka ve Tabka'da insani felaket tehlikesi var

3 saat önce

Demokratik Suriye Meclisi (MSD) Şam İlişkiler Sorumlusu Abdulwahap Halil, Rakka ve Tabka'da tırmanan gerilimin sivil yaşamı tehdit ettiğini belirterek, Erbil'deki toplantıyı krizin çözümü için "olumlu bir adım" olarak değerlendirdi.

Abdulwahap Halil, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Rakka ve Tabka bölgelerindeki güvenlik durumunun sivillerin hayatı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, insani felaket uyarısında bulundu.

Rakka’da Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Arap Ordusu arasında çatışmaların devam ettiğine dikkat çeken MSD yetkilisi, eş zamanlı olarak Deyrizor’da da Arap aşiretlerinin SDG üs ve karargahlarını hedef aldığını, bu durumun sahayı daha da karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

"Sorunlar askeri yöntemlerle çözülemez" vurgusunu yapan Abdulwahap Halil, SDG'nin mevcut gerginliği sona erdirmek adına diyalog ve barışçıl çözümden yana olduğunu bildirdi.

DAİŞ’li tutuklular meselesine de değinen Halil, bu durumu ciddiye alınması gereken "büyük bir tehlike" olarak nitelendirdi.

Siyasi girişimlere ilişkin memnuniyetini de dile getiren Halil, durumu sakinleştirmeye yönelik çabalara atıfta bulunarak, "Erbil’deki toplantıyı olumlu bir adım olarak görüyoruz." dedi.

Halil son olarak, durumun bu minvalde devam etmesi halinde söz konusu bölgelerde bir insani felaketin yaşanabileceği uyarısında bulundu.