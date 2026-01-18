SOHR: Rakka'da camilerden tekbir sesleri yükseliyor

3 saat önce

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) ile aşiret mensubu silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmaların devam ettiğini, bu durumun siviller arasında büyük korku ve paniğe yol açtığını bildirdi.

Kurdistan24’e konuşan SOHR Müdürü Rami Abdurrahman, Rakka’nın merkez mahallelerinin savaş ve silahlı çatışma alanına döndüğünü belirtti.

Abdurrahman’ın aktardığı bilgilere göre Seyf el-Devle Mahallesi'ndeki camilerden tekbir sesleri yükseliyor; bu durum kentteki çatışmaların derinleştiğine ve gerilimin tırmandığına işaret ediyor.

Kargaşanın sadece ara sokaklarla sınırlı kalmadığını belirten farklı kaynaklar; En-Naim ve Ed-Delle meydanları ile Tel Abyad ve El-Vadi caddelerinin, durumun belirsizliği nedeniyle sokağa dökülen endişeli vatandaşlarla dolup taştığını aktarıyor.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz doğrulanmış bir veri bulunmazken, kentte tehlikeli bir bekleyiş hakim. Resmi makamlardan, yaşanan bu güvenlik krizinin nedenleri ve sonuçlarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Bir dönem DAİŞ’in fiili başkenti olarak bilinen ve 2017’deki kurtuluşunun ardından SDG kontrolüne geçen Rakka, karmaşık aşiret yapısı nedeniyle zaman zaman protestolara ve güvenlik gerginliklerine sahne oluyor.

Yerel unsurlar ile güvenlik güçleri arasında yönetim ve kimlik meseleleri üzerinden yaşanan çekişmelerin, adeta "kül altındaki kor" gibi varlığını sürdürdüğü belirtiliyor.

Uzmanlar, bu bölgedeki her türlü çatışmanın, Kuzey ve Doğu Suriye'nin genelindeki güvenlik dengelerini bozma riski taşıdığına dikkat çekiyor.