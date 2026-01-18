SDG ve YPJ'den Tişrin Barajı çevresinde ortak operasyon

2 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın Merkezi, Yekîneyên Parastina Jin "Kadın Savunma Birlikleri" (YPJ) ile birlikte Tişrin Barajı çevresinde Suriye Arap Ordusuna karşı bir dizi başarılı operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu.

SDG tarafından yapılan açıklamaya göre çatışmalar şu şekilde gelişti:

“Tişrin Barajı yakınlarındaki Syriatel Tepesi civarında, saldırı hazırlığında olan bir grup, SDG güçleri tarafından hedef alındı. Gerçekleştirilen vuruş sonucunda gruba ait bir tank tamamen imha edildi.”

Açıklamada ayrıca, aynı bölgedeki silahlı grubun toplanma alanının tam ortasına insansız hava aracı (İHA) ile hassas ve etkili bir saldırı düzenlendiği, bunun sonucunda büyük bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan, Tişrin Barajı bölgesine bağlı Hacı Hüseyin köyünde de silahlı gruplara ait bir askeri üs ve konuşlanma noktasının imha edildiği kaydedildi.

SDG Basın Merkezi, bir tankın ve askeri mevzilerin yerle bir edildiği bu eylemler sonucunda karşı taraftan çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını vurguladı.