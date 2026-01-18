Suriye Enformasyon Bakanı duyurdu: SDG ile tam entegrasyon anlaşması yolda

1 saat önce

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, ülkenin askeri ve siyasi geleceğinin yanı sıra Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kaderini belirleyecek çok önemli bir açıklamanın beklendiğini bildirdi.

Enformasyon Bakanı Mustafa, bugün saat 18:00'den sonra, ateşkes anlaşmasına varılması amacıyla yürütülen görüşmelerin sonuçlarına dair kritik bilgi ve detayların kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Beklenen bu duyurunun ana eksenini, SDG güçlerinin Suriye devletinin resmi kurumlarına "tamamen entegre edilmesine" yönelik nihai anlaşmanın oluşturması bekleniyor.

Bu konuda yoğun istişare ve görüşmelerin sürdüğünü ve sürecin "belirleyici bir aşamaya" ulaştığını vurgulayan Mustafa, hedefin, silahlı çatışmaları sona erdirmek; ülkenin askeri ve idari kurumlarında birliği ve bütünlüğü yeniden sağlamak olduğunu dile getirdi.

SDG’nin geleceği ve kontrol ettikleri bölgelerin statüsü, yıllardır Suriye krizinin en büyük kördüğümlerinden biri olarak görülüyordu. Şam yönetimi, ısrarla tüm silahlı oluşumların Suriye ordusunun komutası altına girmesi gerektiğini savunurken; SDG tarafı askeri özgünlüğünün korunmasını ve siyasi statü tanınmasını talep ediyordu.

Tam entegrasyon konusunda bir anlaşmaya varılması; Suriye’deki iç çatışmaların sona erdirilmesi ve ülkenin kuzey ve doğusundaki güç dengelerinin yeniden şekillenmesi açısından "büyük bir dönüm noktası" olarak değerlendiriliyor.