Cizre Kantonu’nda kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

57 dakika önce

Cizre Kantonu’nda güvenlik durumunu korumak amacıyla kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ne bağlı Cizre Kantonu İçişleri Kurulu, güvenlik durumunu korumak amacıyla kanton genelindeki tüm şehir ve kasabalarda sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Bugün yayımlanan karara göre yasak, akşam saat 19.00’dan sabah saat 07.00’ye kadar uygulanacak.

İçişleri Kurulu, belirlenen saatler arasında sivil hareketliliğin tamamen yasaklandığını, sadece askeri ve güvenlik güçlerinin muaf tutulacağını bildirdi.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren kararın, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı belirtilirken, vatandaşlardan talimatlara tam riayet etmeleri istendi.