Şam-SDG anlaşmasının detayları
Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Fırat'ın doğusunun siyasi ve askeri haritasını yeniden şekillendiren kapsamlı bir anlaşmaya vardı.
Anlaşma; acil ateşkes ilan edilmesini, SDG güçlerinin Suriye ordusuna entegrasyonunu ve petrol sahalarının Şam yönetimine devredilmesini öngörüyor.
İşte Suriye Hükümeti ile SDG arasındaki 12 maddelik anlaşmanın detayları:
Birinci Bölüm: Askeri ve Güvenlik Dosyası
Kapsamlı Ateşkes: Ordu birlikleri ile SDG arasındaki tüm cephe hatlarında ve temas noktalarında derhal ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi.
Güçlerin Entegrasyonu: Tüm "SDG" savaşçılarının Suriye Savunma Bakanlığı kadrolarına aktarılması. Bu süreç, her bir savaşçı için yapılacak güvenlik taramasının ardından "bireysel" bazda yürütülecek olup, Kürt bölgelerinin özgünlüğü korunacaktır.
Kobani Dosyası: Ağır silahların Kobani şehir merkezinden çıkarılması ve kent için Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir güvenlik gücünün oluşturulması.
PKK'nin Çıkarılması: Suriye Demokratik Güçleri, tüm PKK savaşçılarını ve üyelerini Suriye sınırları dışına çıkarmayı taahhüt eder.
DAİŞ ile Mücadele: Suriye devleti, terör örgütü DAİŞ’le mücadele görevini sürdürmeyi taahhüt eder.
İkinci Bölüm: İdari ve Yönetim Dosyası
Bölgelerin Devri: Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin tamamının (hem idari hem de askeri açıdan) derhal Suriye Hükümetine teslim edilmesi.
Haseke'deki Kurumlar: Haseke vilayetindeki tüm sivil kurumların, Suriye devlet kurumları çatısı altında birleştirilmesi.
Vali Ataması: Haseke vilayetine yeni bir vali atanması için başkanlık kararnamesi çıkarılması.
İstihdam: "SDG" tarafından sunulan aday listesinin onaylanarak, bu kişilerin Suriye devletinin çeşitli kademe ve pozisyonlarında istihdam edilmesi.
Üçüncü Bölüm: Ekonomi ve İnsani Dosya
Enerji Kaynakları: Tüm petrol sahalarının eksiksiz olarak Suriye Hükümetine devredilmesi.
DAİŞ’li Tutuklular: Hapishanelerin ve DAİŞ’li ailelerin tutulduğu kampların yönetiminin ve sorumluluğunun Suriye Hükümetine geçmesi.
Göçmenlerin Dönüşü: Afrin bölgesi ve Şeyh Maksud Mahallesi'ne yerinden edilenlerin ve göçmenlerin geri dönüşüne zemin hazırlamak amacıyla gerekli mutabakat ve prosedürler üzerinde çalışılması.