Şam-SDG anlaşmasının detayları

33 dakika önce

Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Fırat'ın doğusunun siyasi ve askeri haritasını yeniden şekillendiren kapsamlı bir anlaşmaya vardı.

Anlaşma; acil ateşkes ilan edilmesini, SDG güçlerinin Suriye ordusuna entegrasyonunu ve petrol sahalarının Şam yönetimine devredilmesini öngörüyor.

İşte Suriye Hükümeti ile SDG arasındaki 12 maddelik anlaşmanın detayları:

Birinci Bölüm: Askeri ve Güvenlik Dosyası

Kapsamlı Ateşkes: Ordu birlikleri ile SDG arasındaki tüm cephe hatlarında ve temas noktalarında derhal ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi.

Güçlerin Entegrasyonu: Tüm "SDG" savaşçılarının Suriye Savunma Bakanlığı kadrolarına aktarılması. Bu süreç, her bir savaşçı için yapılacak güvenlik taramasının ardından "bireysel" bazda yürütülecek olup, Kürt bölgelerinin özgünlüğü korunacaktır.

Kobani Dosyası: Ağır silahların Kobani şehir merkezinden çıkarılması ve kent için Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir güvenlik gücünün oluşturulması.

PKK'nin Çıkarılması: Suriye Demokratik Güçleri, tüm PKK savaşçılarını ve üyelerini Suriye sınırları dışına çıkarmayı taahhüt eder.

DAİŞ ile Mücadele: Suriye devleti, terör örgütü DAİŞ’le mücadele görevini sürdürmeyi taahhüt eder.

İkinci Bölüm: İdari ve Yönetim Dosyası

Bölgelerin Devri: Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin tamamının (hem idari hem de askeri açıdan) derhal Suriye Hükümetine teslim edilmesi.

Haseke'deki Kurumlar: Haseke vilayetindeki tüm sivil kurumların, Suriye devlet kurumları çatısı altında birleştirilmesi.

Vali Ataması: Haseke vilayetine yeni bir vali atanması için başkanlık kararnamesi çıkarılması.

İstihdam: "SDG" tarafından sunulan aday listesinin onaylanarak, bu kişilerin Suriye devletinin çeşitli kademe ve pozisyonlarında istihdam edilmesi.

Üçüncü Bölüm: Ekonomi ve İnsani Dosya

Enerji Kaynakları: Tüm petrol sahalarının eksiksiz olarak Suriye Hükümetine devredilmesi.

DAİŞ’li Tutuklular: Hapishanelerin ve DAİŞ’li ailelerin tutulduğu kampların yönetiminin ve sorumluluğunun Suriye Hükümetine geçmesi.

Göçmenlerin Dönüşü: Afrin bölgesi ve Şeyh Maksud Mahallesi'ne yerinden edilenlerin ve göçmenlerin geri dönüşüne zemin hazırlamak amacıyla gerekli mutabakat ve prosedürler üzerinde çalışılması.