ABD'den Şam-SDG anlaşmasına tam destek: Kürtlerin entegrasyonunu kolaylaştırıyor

3 saat önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu anlaşmanın bölünmüşlüğe son vereceğini; güçlerin entegrasyonu ve birleşik, kapsayıcı bir Suriye'nin inşası sürecini başlatacağını söyledi.

Tom Barrack, 'X' sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamasında ABD'nin; birleşik bir Suriye'ye doğru diyalog ve koordinasyonun yeniden başlamasına zemin hazırlayan bugünkü ateşkes anlaşmasına ulaşma konusundaki yapıcı çabalarından dolayı Suriye Hükümetini ve SDG'yi takdir ettiğini bildirdi.

Barrack açıklamasında, "Ülkelerini ve halklarını zulümden kurtarma konusunda ortak bir vizyona sahip olan her iki liderlik, şimdi tüm Suriyeliler için daha parlak bir gelecek inşa etmek üzere birleşti. Bu anlaşma ve ateşkes önemli bir dönüm noktasıdır; eski rakipler bölünme yerine ortaklığı seçmiştir." ifadelerini kullandı.

Şaraa'nın "Kürtler Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır" vurgusuna dikkat çeken Barrack, ABD'nin; DAİŞ’e karşı savaşta yer alan "tarihi ortaklarının", teröre karşı devam eden uzun soluklu mücadelede uluslararası koalisyonun "en yeni üyesiyle" sorunsuz bir şekilde bütünleşmesine umutla baktığını belirtti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapsamlı bir entegrasyon anlaşmasının detaylarını netleştirmenin zorlu süreci şimdi başlıyor. ABD, DAİŞ kalıntılarının yok edilmesi ve Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu barışı için hazırladığı cesur planın teşvik edilmesi konusundaki ulusal güvenlik çıkarlarımızı korurken, bu sürecin her aşamasını güçlü bir şekilde destekleyecektir."

Barrack ayrıca, ABD'nin DAİŞ tehditleriyle mücadeleye yönelik bu sürdürülebilir çabadan özellikle cesaret aldığını vurguladı.

Tom Barrack, sürecin; Kürt ortakların, tüm vatandaşların hak ve çıkarlarını koruyan birleşik ve kapsayıcı bir Suriye'ye tam katılımını kolaylaştırdığını, aynı zamanda farklı çıkar yönlerini tek bir ortak ilerleme yolunda birleştirerek ulusal birlik ve uzlaşı hedeflerini güçlendirdiğini de ifade etti.