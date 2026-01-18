ENKS'den Şam'a: Anayasal güvence istiyoruz

2 saat önce

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa tarafından yayımlanan 13 sayılı kararnameyi memnuniyetle karşıladığını belirtirken, olağanüstü nüfus sayımının iptali ve Kürtlerin kültürel haklarının tanınmasını "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.

ENKS, bugün yayımladığı resmi bildiride, 16 Ocak 2026 tarihli ve 13 sayılı başkanlık kararnamesine ilişkin tutumunu kamuoyuyla paylaştı.

Bildiride, Ahmed Şaraa tarafından çıkarılan kararnamenin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek; "Bu karar, Kürtleri Suriye halkının asli ve temel bir parçası olarak tanımlamakta, kültürel ve entelektüel haklarını tanımaktadır." denildi.

ENKS’nin üzerinde önemle durduğu bir diğer nokta ise; on yıllardır on binlerce Kürt vatandaşını vatandaşlık hakkından mahrum bırakan "olağanüstü nüfus sayımı" sonuçlarının iptal edilmesi kararı oldu.

Newruz'un (Kürt ulusal bayramı) tüm Suriye genelinde resmi ulusal bayram olarak kabul edilmesini takdirle karşılayan ENKS, söz konusu kararnameyi, Kürt hakları meselesini açıkça ve doğrudan ele alan "olumlu bir adım ve ilk resmi yaklaşım" olarak tanımladı. Ancak bildiride, bunun siyasi ve ulusal bir mesele olan Kürt sorununun adil ve kapsamlı çözümü için yalnızca bir başlangıç olduğu vurgulandı.

Açıklamada, atılan bu adımın geliştirilerek "ulusal hakların anayasal düzeyde tanınması" ve devlet yönetiminde gerçek ortaklığın sağlanması gerektiği ifade edildi.

Bildirinin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu kararname, Suriye Hükümeti ile 'Ortak Kürt Heyeti' arasında ciddi ve sorumlu bir diyaloğun başlatılması için bir zemin teşkil edebilir."

Konseye göre bu diyaloğun nihai hedefi; Kürt halkının kültürel, dilsel, ulusal ve siyasi haklarının, tüm bileşenlerin haklarının korunduğu "çoğulcu ve adem-i merkeziyetçi demokratik bir devlet" çerçevesinde kalıcı bir çözüme kavuşturulması olmalıdır.

ENKS son olarak, bugün ilan edilen ateşkese tam riayet edilmesi ve çatışmaların tamamen durdurulması çağrısında bulunarak, bu fırsatın, iç barışı pekiştirmek ve adalet temelinde ülkenin birliğini sağlamak adına siyasi ve ulusal diyaloğu derinleştirmek için kullanılması istendi.