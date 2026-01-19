Suriye ve Türkiye liderleri görüştü: İlişkilerin güçlendirilmesine vurgu

4 saat önce

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şam ve Ankara arasındaki ilişkilerin önemi ve sağlamlığına vurgu yaparak, daha fazla koordinasyon sözü verdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre 19 Ocak 2026 Pazartesi, Suriye Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı telefonda görüştü.

Gerçekleştirilen görüşmede, bölgedeki son gelişmeler, yaşanan değişimler ve bunların olası yansımaların ele alındığı bildirildi.

Görüşmede Ahmed Şaraa, ülkesinin toprak bütünlüğünün önemine dikkat çekerek, istikrarın sağlanması için temel şartın, devlet egemenliğinin tüm Suriye toprakları üzerinde tesis edilmesi olduğunu vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre; her iki lider, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını yineleyerek, ortak öneme sahip dosya ve konularda diyaloğun sürdürülmesi ve en üst düzeyde koordinasyonun sağlanmasının önemine işaret etti.

Türkiye İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye’deki son gelişmeler ele alındı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirttiğini aktaran Duran, "Cumhurbaşkanı'mız, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye’nin Suriye’ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Şaraa, dün Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yeni bir mutabakata varıldığını duyurmuştu.

Söz konusu anlaşmanın temel amacının; ateşkesin sağlanması ve Suriye'nin doğusu ile kuzeydoğu bölgelerinde devlet otoritesinin güçlendirilmesi olduğu belirtilmişti.