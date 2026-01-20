MSD'den uyarı: Radikal grupların saldırıları DAİŞ tehdidini yeniden canlandırıyor

6 saat önce

Demokratik Suriye Meclisi (MSD), Suriyeli radikal grupların, terör örgütü DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasında temel ve belirleyici bir rol oynayan Rojava’daki Kürt güçleri hedef aldığı uyarısında bulundu.

MSD, Kuzey ve Doğu Suriye'deki güvenlik ve askeri durumun kötüleşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, kamuoyunu ve uluslararası toplumu uyardı.

MSD tarafından yayımlanan resmi bildiride, "geçici hükümet" çatısı altında faaliyet gösteren Suriyeli radikal grupların gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle bölgenin tehlikeli bir tırmanışa sahne olduğu belirtildi.

Bildiride, söz konusu saldırıların doğrudan Kürt halkını ve bölgenin savunma güçlerini hedef aldığı vurgulandı.

Hedef alınan bu güçlerin terörle mücadelenin en ön saflarında yer aldığı hatırlatılan bildiride, "Bu güçler, DAİŞ örgütünün yenilgiye uğratılmasında, hem bölgenin hem de dünyanın güvenliğinin korunmasında temel ve belirleyici bir rol oynamıştır." ifadelerine yer verdi.

Bildirinin sonunda uluslararası topluma ve ilgili taraflara seslenen MSD, bölgedeki istikrarı bozan bu saldırı ve ihlallere derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Bildiride, mevcut saldırıların terör tehdidinin bölgede yeniden canlanmasına zemin hazırladığı uyarısı yapıldı.