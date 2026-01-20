Hakan Fidan ve Tom Barrack Ankara'da görüştü

3 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara’da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiye göre 20 Ocak 2026 Salı günü, Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile Ankara'da görüştü.

Görüşmede hangi konuların ele alındığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmazken, Rojava’da yaşanan olayların ele alındığı tahmin ediliyor.

İkili yakın tarihte son olarak Ankara'da Suriye Arap Ordusu’nun Halep’in doğu kırsalına yöneldiği ve SDG’nin Deyrizor’un doğusundaki mevzilerine ateş açmalarının ardından görüşmüştü.