Neçirvan Barzani'den Rojava mesajı: Savaşın durdurulması için her türlü desteğe hazırız

54 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Rojava’ya yönelik saldırılarla ilgili bir mesajında, Kürtlerin haklarının Suriye’nin gelecekteki anayasasında güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Neçirvan Barzani, 20 Ocak 2026 Salı günü Rojava’ya yönelik saldırılara ilişkin bir mesaj yayımladı.

Savaşın durdurulması ve ateşkes sağlanması için her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını belirten Neçirvan Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kürdistan Bölgesi olarak, Suriye Ordusu ile SDG güçleri arasındaki çatışmaların ve askeri karşılaşmaların devam etmesini büyük bir endişeyle izliyoruz. Savaş ve çatışmaların sürmesi, Suriye’nin ve bölgenin genel barışı ve güvenliği üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyor ve DAİŞ’in yeniden ortaya çıkması riskini artırıyor.”

Uluslararası koalisyondan, barışın korunması ve DAİŞ’in yeniden ortaya çıkmasının önlenmesi görevini yerine getirmesini talep eden Neçiran Barzani, Kürtlerin ve Suriye’deki tüm bileşenlerin haklarının korunası ve Suriye’nin gelecekteki anayasasında güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.