Erdoğan ve Trump Suriye'yi görüştü

4 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Suriye’deki son gelişmeler ve DAİŞ ile mücadele konularını ele aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve ABD Başkanı Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırıldı.

Suriye sahasındaki hareketliliği yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, Suriye'nin birliği, beraberliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının Türkiye için öncelikli olduğunu dile getirdi.

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi ise terör örgütü DAİŞ ile mücadele süreci ve Suriye hapishanelerinde tutulan DAİŞ mensuplarının durumu oldu.

Erdoğan ayrıca, tüm unsurlarıyla kalkınan, terörden arındırılmış ve huzurlu bir Suriye'nin, bölgesel istikrara büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Trump bu görüşmenin yapılacağını Beyaz Saray'daki basın toplantısında duyurmuştu.

Donald Trump, gazetecilere "Çok sevdiğim, çok beğendiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir görüşmem var." demişti.

İsviçre'nin Davos kentine gitmek için Beyaz Saray'dan ayrılırken de gazetecilerin sorularına, "Çok güzel bir görüşmeydi." yanıtını verdi ama detaya girmedi.