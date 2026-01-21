Başkan Barzani Vatikan'a ulaştı

4 saat önce

Başkan Mesud Barzani, resmi bir davet üzerine İtalya’ya ulaştı. Ziyaret kapsamında Başkan Barzani'nin, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Bugün (21 Ocak 2026 Çarşamba günü) İtalya'ya giden Başkan Barzani, Vatikan temaslarının yanı sıra İtalyan üst düzey yetkililerle de bir dizi siyasi görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmelerin ana gündem maddelerini Kürdistan ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Orta Doğu’daki kritik gelişmeler oluşturuyor. Özellikle Suriye Arap Ordusu’na bağlı silahlı grupların Batı Kürdistan’daki (Rojava) Kürtlere yönelik saldırıları, sivillere yönelik ihlaller ve yaşanan can kayıpları masaya yatırılacak.

Başkan Barzani'nin İtalya ziyaretinin amacı, geçmişte de Kürt heyetlerinin birçok kez resmi olarak davet edildiği gibi, Kürdistan ile Vatikan arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmektir.

Hristiyan, Müslüman, Ezidi ve diğer inanç mensuplarının barış içinde bir arada yaşadığı Kürdistan'ı Orta Doğu'da barış ve inançların bir arada yaşama merkezi olarak tanıtmak, Papa 14. Leo ile ilişkileri tazelemek ve Kürtler için daha fazla uluslararası destek sağlamak amacıyla yeni kanallar oluşturmak ziyaretin diğer hedefleri arasında.

Başkan Barzani’nin, Rojava halkı için uluslararası desteğin artırılması konusunu görüşmelerde öncelikli olarak ele alması bekleniyor.

Bu ziyaret, Başkan Barzani’nin Vatikan’a gerçekleştirdiği ikinci resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Başkan Barzani daha önce Mayıs 2014’te Vatikan’ı ziyaret ederek dönemin Papası Franciscus ile bir araya gelmişti.

Vatikan Papası, dünya genelinde 1 milyar 400 milyonu aşkın Katolik Hristiyan’ın ruhani liderliğini temsil ediyor.