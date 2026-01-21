Suriye Arap Ordusu Hol Kampı'na girdi

3 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bölgeden çekilmesinin ardından Suriye Arap Ordusu, DAİŞ mensuplarının ailelerinin tutulduğu en büyük merkez olan Hol Kampı'na girdi.

Fransız haber ajansı AFP'nin bugün (21 Ocak 2026 Çarşamba) geçtiği habere göre Suriye Hükümetine bağlı güçler, bu sabah erken saatlerde içerisinde yaklaşık 24 bin kişinin bulunduğu kampa giriş yaptı.

Kampta 15 bin Suriyelinin yanı sıra, aralarında Avrupalıların da bulunduğu 42 farklı milletten yaklaşık 6 bin 300 yabancı uyruklu kadın ve çocuk (DAİŞ mensuplarının aileleri) barınıyor.

SDG Genel Komutanlığı dün akşam (20 Ocak Salı) yaptığı açıklamada, Rojava’daki Kürt kentleri ile bölgelerinin güvenliğini sağlamak ve savunma hatlarını yeniden organize etmek amacıyla, kamptaki güçlerini zorunlu olarak geri çektiklerini duyurmuştu.